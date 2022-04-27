В школе Невского района массово отравились дети. Трое – в больнице

В школе №26 Невского района 27 апреля массово отравились ученики начальных классов. По данным «Фонтанки», трое – в больнице, на самочувствие жалуются около 20 детей.

Второй раз за день петербургских школьников увозят в больницу из-за истории с отравлением. На этот раз оно настоящее: по данным «Фонтанки», в медучреждение попали трое учеников школы №26 Невского района.

Как стало известно нашей редакции, на самочувствие жалуются около 20 детей. На месте работает Роспотребнадзор.

Ранее в среду, 27 апреля, в больницу увезли восьмерых девочек из школы №96 Калининского района. Они съели обед с моющим средством, но симптомов отравления ни у кого не появилось, и всех отпустили домой.