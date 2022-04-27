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    В школе Невского района массово отравились дети. Трое – в больнице

    1347
    2 комментария

    В школе №26 Невского района 27 апреля массово отравились ученики начальных классов. По данным «Фонтанки», трое – в больнице, на самочувствие жалуются около 20 детей.

    Второй раз за день петербургских школьников увозят в больницу из-за истории с отравлением. На этот раз оно настоящее: по данным «Фонтанки», в медучреждение попали трое учеников школы №26 Невского района.

    Как стало известно нашей редакции, на самочувствие жалуются около 20 детей. На месте работает Роспотребнадзор.

    Ранее в среду, 27 апреля, в больницу увезли восьмерых девочек из школы №96 Калининского района. Они съели обед с моющим средством, но симптомов отравления ни у кого не появилось, и всех отпустили домой.

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    Комментарии (2)

    07A
    Новость дополняется.
    PetrP
    Тоже перепутали моющее средство с растительным маслом?
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