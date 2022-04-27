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    Макароны по-мыльному. Восемь учащихся школы Калининского района увезли после неудачного кулинарного эксперимента

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    23 комментария

    «Фонтанка» выяснила причину визита врачей скорой помощи 27 апреля в школу № 96 Калининского района. Директор образовательного учреждения с корреспондентом говорить отказалась, заявив, что у них все хорошо. В комздраве рассказали, что 8 человек увезли в больницу, данные по госпитализации будут известны позже.

    В администрации Калининского района рассказали о причине. Восемь семиклассниц принесли на урок технологии продукты и моющее средство. В итоге одна из девочек перепутала бутылочки с подсолнечным маслом и моющим средством и пожарила на нем фарш. Привкус почувствовали, только когда сели за стол. После этого учитель домоводства известила о ЧП администрацию школы.

    В администрации добавили, что у детей симптомов отравления после такого обеда не было, но школьниц тем не менее отправили в больницу имени Филатова, чтобы избежать возможных аллергических реакций. Под присмотром медиков «стряпухи» будут до вечера.

    Ранее родители учащихся школы сообщили о веренице машин скорой помощи во дворе учреждения.

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    Комментарии (23)

    VKuser2851963
    - не купишь меня на эту туфту (с)
    PapaKarlo
    Слабые пошли нынче школьники... Савелий в "Джентельмены удачи" бухнул шампунь, и ничего.
    blackcatwhitecat
    кому нужны эти "домоводства"? В школе учить больше нечему? Как в советско
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