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    Родители сообщают о массовом отравлении детей в школе Калининского района

    17870
    15 комментариев

    Пять машин скорой помощи были замечены днем 27 апреля у школы № 96 Калининского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщают родители учащихся. По их информации, дети отравились. Чем и насколько сильно, неизвестно.

    На кадрах, поступивших в редакцию «Фонтанки», видно, как школу буквально окружили белые машины с красным крестом.

    читатели «Фонтанки»

    На запрос «Фонтанки» в администрации 96-й школы оперативно ответить не смогли. Директор Юлия Малиновская и все завучи в данный момент общаются со специалистами из комитета по образованию, ответили корреспонденту в приемной руководителя школы.

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    Комментарии (15)

    blackcatwhitecat
    а зачем столько скорых? к кому-то с инфарктом или инсультом не доехали...
    07A
    Как жидко обделались вышенаписавшие!
    274710714
    В школе №26 невского района аналогичная ситуация!
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