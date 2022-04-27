Родители сообщают о массовом отравлении детей в школе Калининского района

Пять машин скорой помощи были замечены днем 27 апреля у школы № 96 Калининского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщают родители учащихся. По их информации, дети отравились. Чем и насколько сильно, неизвестно.
На кадрах, поступивших в редакцию «Фонтанки», видно, как школу буквально окружили белые машины с красным крестом.
читатели «Фонтанки»
На запрос «Фонтанки» в администрации 96-й школы оперативно ответить не смогли. Директор Юлия Малиновская и все завучи в данный момент общаются со специалистами из комитета по образованию, ответили корреспонденту в приемной руководителя школы.