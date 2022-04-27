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    Съевших мыльный обед учениц школы Калининского района отпустили из больницы домой

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    2 комментария

    Девочек, которых увезли в больницу из школы № 96 Калининского района после обеда с моющим средством, отпустили по домам. Никого не госпитализировали, рассказали «Фонтанке» во второй половине дня 27 апреля в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

    В больнице имени Филатова нашему корреспонденту эту информацию подтвердили: жизни детей ничего не угрожает, скоро все они будут дома.

    Напомним, на уроке технологии школьница перепутала бутылки — хотела взять подсолнечное масло, но в итоге пожарила фарш с моющим средством. Симптомов отравления у детей не было, но восьмерых девочек отправили в больницу имени Филатова, чтобы избежать возможных аллергических реакций.

    Подробности «Фонтанка» узнала от администрации Калининского района. Директор школы с корреспондентом разговаривать отказалась, заявив, что у них все хорошо.

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    Комментарии (2)

    RMN
    Мдааа… хозяюшка растёт.
    07A
    Блондинка наверное.
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