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    Семеро учеников школы Невского района слегли с кишечной инфекцией

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    3 комментария

    Кишечную инфекцию выявили у семерых учеников школы № 26 в Невском районе Петербурга, трое из них в больнице. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 апреля.

    По предварительным данным, животами мучаются в основном младшеклассники. С рвотой и повышенной температурой слегли шесть детей из трёх разных начальных классов. Седьмой заболевший учится в девятом классе.

    Жаловаться на самочувствие школьники начали накануне вечером. После того, как трое из них оказались в больнице, в учебное заведение на Товарищеском проспекте нагрянул Роспотребнадзор.

    Инспекторы проверяют в том числе учителей, в классах которых есть заболевшие, изучают меню. Известно, что младшеклассников кормят обедами в столовой, старший из заболевших, по предварительным данным, еду из дома не приносил.

    За питание в 26-й школе отвечает принадлежащий городу комбинат социального питания «Волна». Он работает на рынке более 15 лет, обслуживает Невский район.

    В Роспотребнадзоре подтвердили регистрацию семи случаев острой кишечной инфекции среди учеников. По данным управления, на стационарном лечении остаются двое.

    «Управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование, — сообщили в пресс-службе. — Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных учащихся и персонала школы. Причины и условия формирования очага устанавливаются».

    В среду в больнице побывали также восемь учениц школы в Калининском районе города. Внимание медиков им потребовалось после случайного кулинарного эксперимента на уроке домоводства.

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    Комментарии (3)

    07A
    Кастрюли промыть невозможно в принципе!
    Леонтий
    Опять кастрюли не помыли.
    Денеб
    Даже не удивляет..... Вот такое наше житие.......
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