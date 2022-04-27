Семеро учеников школы Невского района слегли с кишечной инфекцией

Кишечную инфекцию выявили у семерых учеников школы № 26 в Невском районе Петербурга, трое из них в больнице. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 апреля.

По предварительным данным, животами мучаются в основном младшеклассники. С рвотой и повышенной температурой слегли шесть детей из трёх разных начальных классов. Седьмой заболевший учится в девятом классе.



Жаловаться на самочувствие школьники начали накануне вечером. После того, как трое из них оказались в больнице, в учебное заведение на Товарищеском проспекте нагрянул Роспотребнадзор.



Инспекторы проверяют в том числе учителей, в классах которых есть заболевшие, изучают меню. Известно, что младшеклассников кормят обедами в столовой, старший из заболевших, по предварительным данным, еду из дома не приносил.

