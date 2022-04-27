Семеро учеников школы Невского района слегли с кишечной инфекцией

Кишечную инфекцию выявили у семерых учеников школы № 26 в Невском районе Петербурга, трое из них в больнице. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 апреля.
По предварительным данным, животами мучаются в основном младшеклассники. С рвотой и повышенной температурой слегли шесть детей из трёх разных начальных классов. Седьмой заболевший учится в девятом классе.
Жаловаться на самочувствие школьники начали накануне вечером. После того, как трое из них оказались в больнице, в учебное заведение на Товарищеском проспекте нагрянул Роспотребнадзор.
Инспекторы проверяют в том числе учителей, в классах которых есть заболевшие, изучают меню. Известно, что младшеклассников кормят обедами в столовой, старший из заболевших, по предварительным данным, еду из дома не приносил.
За питание в 26-й школе отвечает принадлежащий городу комбинат социального питания «Волна». Он работает на рынке более 15 лет, обслуживает Невский район.
В Роспотребнадзоре подтвердили регистрацию семи случаев острой кишечной инфекции среди учеников. По данным управления, на стационарном лечении остаются двое.
«Управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование, — сообщили в пресс-службе. — Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных учащихся и персонала школы. Причины и условия формирования очага устанавливаются».
В среду в больнице побывали также восемь учениц школы в Калининском районе города. Внимание медиков им потребовалось после случайного кулинарного эксперимента на уроке домоводства.