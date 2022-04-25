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    УФСИН прокомментировало условия содержания в СИЗО художницы Скочиленко

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    9 комментариев

    Александра Скочиленко, арестованная по делу о фейках о российской армии, содержится в условиях, соответствующих требованиям законодательства, заявили «Фонтанке» в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти 25 апреля. Ранее адвокат сообщила, что безглютеновые передачи в ИВС не дошли до СИЗО-5.

    «Действующими нормативными документами уголовно-исполнительной системы в настоящее время не предусмотрено предоставление отдельного или индивидуального питания для лиц, которые нуждаются в безглютеновом питании, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Однако всем без исключения лицам, содержащимся под стражей во всех СИЗО России, предоставлена возможность приобретения за счет собственных средств в магазинах при учреждениях необходимых продуктов, которые не содержат глютен, а также получения таких продуктов в посылках и передачах. Для женщин в следственном изоляторе количество посылок и передач не ограничено». Там также уточнили, что за несколько дней и до настоящего момента передачи для Скочиленко в СИЗО-5 не поступали, а если поступят — то их обязательно примут.

    Ранее адвокат Яна Неповиннова сообщила после свидания со Скочиленко: «По питанию все так же: никто не сделал специальную безглютеновую диету, в связи с чем Саша испытывает большие трудности с питанием. То, что ей передавали в передаче в ИВС Василеостровского района, ничего не дошло до СИЗО, а в СИЗО она пока не получала ни одной передачи. То, чем ее кормят в СИЗО, она не ест, она даже не прикасается к этой еде».

    Что касается информации о камере на 18 арестованных, то УФСИН подчеркнуло, что на каждого человека приходится не менее 4 метров.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Скочиленко была арестована до конца мая. Адвокат, ходатайствуя о менее жесткой мере пресечения, говорил о хроническом заболевании девушки и о том, что в СИЗО невозможно обеспечить ей необходимую безглютеновую диету.

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    Комментарии (9)

    266692542
    Призываю всех, кто сочувствует данной гражданке и переживает за её питание, не писать здесь гневные комментарии, а собрать пакет из продуктов этой самой безглютеновой диеты и передать его в СИЗО. И больше про неё не слышать.
    Андрей Ник
    Глютен в молоке и молочных продуктах,в СИЗО ей будут давать молоко?!Навральный тоже выделывался и эту фифу сломают...,там ещё не один подонок не уходил!
    СлаваРоссии
    Преступники будут сидеть в тюрьме! Всегда! И пусть не плачет и не грустит. Любовь к Родине пронесёт через все лишения и невзгоды.
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