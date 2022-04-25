УФСИН прокомментировало условия содержания в СИЗО художницы Скочиленко

Александра Скочиленко, арестованная по делу о фейках о российской армии, содержится в условиях, соответствующих требованиям законодательства, заявили «Фонтанке» в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти 25 апреля. Ранее адвокат сообщила, что безглютеновые передачи в ИВС не дошли до СИЗО-5.



«Действующими нормативными документами уголовно-исполнительной системы в настоящее время не предусмотрено предоставление отдельного или индивидуального питания для лиц, которые нуждаются в безглютеновом питании, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Однако всем без исключения лицам, содержащимся под стражей во всех СИЗО России, предоставлена возможность приобретения за счет собственных средств в магазинах при учреждениях необходимых продуктов, которые не содержат глютен, а также получения таких продуктов в посылках и передачах. Для женщин в следственном изоляторе количество посылок и передач не ограничено». Там также уточнили, что за несколько дней и до настоящего момента передачи для Скочиленко в СИЗО-5 не поступали, а если поступят — то их обязательно примут.

