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    Атаковавший полицейского на митинге в Петербурге получил год в колонии-поселении. Страдания стража порядка оценили в 20 тысяч рублей

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    8 комментариев

    Октябрьский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Дубенюка, которого признали виновным в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом 25 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Установлено, что 6 марта во время несанкционированного митинга Дубенюк у дома 2 в переулке Пирогова схватил командира взвода спецполка ГУ МВД и попытался повалить его на землю, а также нанес ему несколько ударов. Суд решил, что таким образом фигурант причинил правоохранителю физическую боль, нравственные страдания и моральный вред.

    «Фонтанка» писала, что следствие по делу завершили за 10 дней. В нем также фигурируют Кирилл Ковалев и третий участник, которому удалось сбежать.

    Свою вину Дубенюк признал и раскаялся. Он ранее рассказывал, что во время нападения ему показалось, будто полицейский держит девушку в розовой шапке. При этом на отсмотренном видео дамы не оказалось — только мужчина в желтой шапке. Позже мужчина пояснил, что «был не в себе», взбесился, увидев, как полицейский применяет дубинку к задержанному.

    Суд приговорил его к 1 году в колонии-поселении, а также взыскал 20 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (8)

    ***_555
    Бедному полицайчику медальку-то хоть дали?
    AndrewBarsik
    Наказание для полицейского, ударившего гражданина, должно быть в три раза строже, чем для гражданина, ударившего полицейского. Потому что 1. Гражданин содержит полицейского своими налогами, а не наоборот. 2. Полицейский обязан заботиться о безопасности гражданина, а не наоборот. 3. Риск входит в профессию полицейского и его льготы и есть компенсация за риск. Если будет наоборот, то единственным видом преступлений, который будут раскрывать полицейские станет нападение на них граждан в тот момент, когда они будут бить этих граждан дубинками.
    твой батя
    повезло ему, что не в сшандии родился, иначе бы червей кормил.
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