Атаковавший полицейского на митинге в Петербурге получил год в колонии-поселении. Страдания стража порядка оценили в 20 тысяч рублей

Октябрьский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Дубенюка, которого признали виновным в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом 25 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что 6 марта во время несанкционированного митинга Дубенюк у дома 2 в переулке Пирогова схватил командира взвода спецполка ГУ МВД и попытался повалить его на землю, а также нанес ему несколько ударов. Суд решил, что таким образом фигурант причинил правоохранителю физическую боль, нравственные страдания и моральный вред.



«Фонтанка» писала, что следствие по делу завершили за 10 дней. В нем также фигурируют Кирилл Ковалев и третий участник, которому удалось сбежать.



Свою вину Дубенюк признал и раскаялся. Он ранее рассказывал, что во время нападения ему показалось, будто полицейский держит девушку в розовой шапке. При этом на отсмотренном видео дамы не оказалось — только мужчина в желтой шапке. Позже мужчина пояснил, что «был не в себе», взбесился, увидев, как полицейский применяет дубинку к задержанному.