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СК в ультракороткий срок завершил расследование дел о потасовке с полицией на мартовской акции в Петербурге

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За десять дней сотрудники ГСУ СК по Петербургу завершили расследование уголовных дел по 318-й статье УК РФ, возбужденных после несогласованной акции. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Главное управление имеет в виду нападение на полицейского в переулке Пирогова. Обвиняемыми по делу проходят Валерий Дубенюк и Кирилл Королев. Последний находится под домашним арестом, первый — под стражей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены для утверждения обвинительного заключения. Следственные органы дают жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка», — говорится в сообщении СК.

«Фонтанка» рассказывала, что уголовное дело возбудили после попытки протестующих отбить одного из участников несанкционированной акции у полиции. В деле также фигурирует третий молодой человек, он успел скрыться.

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Комментарии (7)

X-кот
52525252 стесняюсь спросить - вы из какой страны пишите?
52525252
За любое насилие к представителю власти и военным надо сажать и надолго.Так как нормальный человек всегда будет с людьми в форме вежлив,корректен. И всегда докажет свою правоту. А быдло и животные понимают только силу. Поэтому нет мозгов сиди в норе и не вылезай.
X-кот
ты виноват уж тем, что хочется мне кушать! (спойлер - чернозем не люблю)
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