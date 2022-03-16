СК в ультракороткий срок завершил расследование дел о потасовке с полицией на мартовской акции в Петербурге

За десять дней сотрудники ГСУ СК по Петербургу завершили расследование уголовных дел по 318-й статье УК РФ, возбужденных после несогласованной акции. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ведомства.



Главное управление имеет в виду нападение на полицейского в переулке Пирогова. Обвиняемыми по делу проходят Валерий Дубенюк и Кирилл Королев. Последний находится под домашним арестом, первый — под стражей.



«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены для утверждения обвинительного заключения. Следственные органы дают жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка», — говорится в сообщении СК.

