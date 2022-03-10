«Я был не в себе». Второй обвиняемый в нападении на полицейского во время акции в Петербурге сослался на девушку в розовой шапке

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании стало известно, что Дубенюк ранее уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Молодой человек просил домашний арест. Он пояснил, что во время нападения ему показалось, будто полицейский держит девушку в розовой шапке.

Октябрьский районный суд 10 марта заключил под стражу Валерия Дубенюка, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Он, по мнению следствия, вместе с арестованным Кириллом Королевым напал на полицейского, чтобы отбить задержанного мужчину.

«Я хотел оттолкнуть полицейского и отбежать, но меня обхватил другой сотрудник, я начал сопротивляться. Он крепко меня держал, я первый начал», — пояснил Дубенюк. Впрочем, на отсмотренном видео дамы не оказалось — только мужчина в желтой шапке.



Адвокат дополнила, что ее подзащитный не целенаправленно бил сотрудника при исполнении, а во время противостояния. Сам Дубенюк пояснил, что «был не в себе», взбесился, увидев, как полицейский применяет дубинку к задержанному. О розовой шапке больше он не вспоминал.



Следователь также сообщил суду, что у Дубенюка был найден рукописный текст, содержащий призывы дальше осуществлять борьбу. На вопрос следователя, против кого планировал бороться Дубенюк, обвиняемый ответил коротко: «Ст. 51 Конституции РФ».



В завершении Валерий Дубенюк сказал: «Я подчинюсь решению суда. Я бы хотел домашний арест, я осознал свою глупость, это был опрометчивый поступок. Сотрудники полиции правильно поступили, что задержали. Благодарность, что не применили огнестрел. Я готов встать на учет и возместить ущерб». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

