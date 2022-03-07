Обвиняемого в нападении на полицейского участника пацифистского митинга в Петербурге поместили под домашний арест. Второму продлили срок задержания

По уголовному делу о насилии в отношении представителя власти одного участника несанкционированной пацифистской акции протеста поместили под домашний арест, второму — продлили срок задержания. Об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Октябрьский районный Петербурга вынес постановление о домашнем аресте Кирилла Королева до 5 мая (следствие просило меру пресечения в виде заключения под стражу), а также о продлении срока задержания на 72 часа Валерия Дубенюка. Оба являются обвиняемыми по уголовному делу по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
Как указано, оба принимали участие в несогласованной акции. У дома № 2 в переулке Пирогова Королев, по версии правоохранителей, нанес не менее 4 ударов руками по голове и телу сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. Королев в это же время и по аналогичному адресу «толкнул двумя руками сотрудника полиции».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что уголовное дело возбудили после попытки протестующих отбить одного из участников акции у полиции. В деле также фигурирует третий молодой человек, он успел скрыться.