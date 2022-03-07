Обвиняемого в нападении на полицейского участника пацифистского митинга в Петербурге поместили под домашний арест. Второму продлили срок задержания

По уголовному делу о насилии в отношении представителя власти одного участника несанкционированной пацифистской акции протеста поместили под домашний арест, второму — продлили срок задержания. Об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Октябрьский районный Петербурга вынес постановление о домашнем аресте Кирилла Королева до 5 мая (следствие просило меру пресечения в виде заключения под стражу), а также о продлении срока задержания на 72 часа Валерия Дубенюка. Оба являются обвиняемыми по уголовному делу по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

