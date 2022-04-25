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    Экономика и санкции

    Bloomberg: У родственников Дерипаски изъяли очки, ботинки и картины во время обысков в США

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    8 комментариев

    В ходе прошлогодних обысков у родственников миллиардера Олега Дерипаски в США изъяли необычный набор вещей, включая походные ботинки, солнцезащитные очки и «домашнюю утварь». Об этом 25 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным агентства, следственные мероприятия были связаны с делом об уклонении Дерипаски от санкций. Как рассказали люди, пожелавшие остаться неизвестными, у родственников бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне в октябре 2021-го изъяли также полдюжины картин и различные документы. «[Изъяли] картину Диего Риверы. Пару обуви от Prada. Бейсбольную кепку», — пишет агентство.

    «Хочется спросить: *** (много) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, *** (украденных) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска?» — говорил сам Дерипаска после новостей об обысках. Его представитель заявлял, что обыски не связаны с уголовным преследованием.

    Дерипаска попал под санкции США еще в 2018 году, а после событий на Украине оказался в списках Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

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    Комментарии (8)

    kolpankolpan
    Странное обозначение картины диего Риверы и прочих картин словом утварь.Прекратите нам пудрить мозги фонтанеры.
    07A
    В САСШ наступают "темные времена"! "Маккартизм" возвращается!
    Денеб
    Дерипаска нервничает..... значит американцы действуют в правильном направлении...
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