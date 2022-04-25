Bloomberg: У родственников Дерипаски изъяли очки, ботинки и картины во время обысков в США

В ходе прошлогодних обысков у родственников миллиардера Олега Дерипаски в США изъяли необычный набор вещей, включая походные ботинки, солнцезащитные очки и «домашнюю утварь». Об этом 25 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным агентства, следственные мероприятия были связаны с делом об уклонении Дерипаски от санкций. Как рассказали люди, пожелавшие остаться неизвестными, у родственников бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне в октябре 2021-го изъяли также полдюжины картин и различные документы. «[Изъяли] картину Диего Риверы. Пару обуви от Prada. Бейсбольную кепку», — пишет агентство.

