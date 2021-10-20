«Много денег Путина нашли?» Дерипаска резко отреагировал на обыски в США

Такие люди продолжают «раскручивать байку о колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году», написал Дерипаска в своем Telegram-канале 20 октября. По его словам, это делается для того, чтобы «еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней».

Российский миллиардер и основатель «Русала» Олег Дерипаска прокомментировал прошедшие накануне, 19 октября, обыски в домах в США, которые принадлежат его родственникам. В качестве причины происходящего он назвал «запредельную тупость части американского истеблишмента».

«Хочется спросить: *** (много) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, *** (украденных) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска», — задается вопросами миллиардер.



Дерипаска напомнил, что государственный долг США уже почти достиг 30 трлн долларов. Между тем Китай, по его мнению, воссоединится с Тайванем, сделав Тихий океан «китайским внутренним водоемом». Поскольку ядерные технологии в мирной энергетике США «давно утрачены», то они будут продолжать жечь уголь и газ, вредя окружающей среде, считает предприниматель.



При этом Дерипаска отметил, что «русские хотят единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой», однако «в угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков» не заканчивается «шоу абсурда».



«Фонтанка» писала, что ФБР провело обыски в домах, которые принадлежат родственникам Олега Дерипаски в Вашингтоне. Их официальная причина неизвестна. Представитель бизнесмена заявляла, что мероприятия не связаны с уголовным преследованием.

