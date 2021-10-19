NBC: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски

ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена, основателя «Русала» Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом на своей странице в Twitter 19 октября сообщила корреспондент телеканала NBC Лаура Стрикер.
Причины следственных мероприятий не называются. По данным журналистов, сотрудники ФБР внесли в дом осветительное оборудование.
Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville pic.twitter.com/KVaN0t9dxU— Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021
Корреспондент NBC Том Винтер заявил, что Дерипаска является бывшим партнером экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, который был осужден за финансовые нарушения. В декабре 2020 года Трамп, будучи президентом, помиловал Манафорта.
Ранее сообщалось, что российский предприниматель Олег Тиньков в американском суде признал вину по одному эпизоду нарушения налогового закона США. Он согласился заплатить около 506 млн долларов компенсации.