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NBC: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски

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ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена, основателя «Русала» Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом на своей странице в Twitter 19 октября сообщила корреспондент телеканала NBC Лаура Стрикер.

Причины следственных мероприятий не называются. По данным журналистов, сотрудники ФБР внесли в дом осветительное оборудование.

Корреспондент NBC Том Винтер заявил, что Дерипаска является бывшим партнером экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, который был осужден за финансовые нарушения. В декабре 2020 года Трамп, будучи президентом, помиловал Манафорта.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Олег Тиньков в американском суде признал вину по одному эпизоду нарушения налогового закона США. Он согласился заплатить около 506 млн долларов компенсации.

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Комментарии (3)

azul
А он что - иноагееент?!
Или тут власти в другую сторону смотрят и рассказывают о патриотизме героя, и что иноагенты -это другие?
Danik
Может хоть ФБР начнет бороться с выводом денег из России?
Не угодил чем-то хозяевам?
AndrewBarsik
Самое время выйти на сцену Бастрыкину и зачитать постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного производства обыска в жилище. Не помешает Захарова как бэк-вокал и на подтанцовке. .
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