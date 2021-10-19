NBC: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски

ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена, основателя «Русала» Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом на своей странице в Twitter 19 октября сообщила корреспондент телеканала NBC Лаура Стрикер.

Причины следственных мероприятий не называются. По данным журналистов, сотрудники ФБР внесли в дом осветительное оборудование.

