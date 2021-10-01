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Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США. Он должен заплатить более 500 млн долларов

Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового закона США

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Российский бизнесмен Олег Тиньков в американском суде признал вину по одному эпизоду нарушения налогового закона США. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, в рамках сделки с Минюстом страны Тиньков должен заплатить около 506 млн долларов компенсации. Приговор предпринимателю вынесут 29 октября.

ТАСС пишет, что Тиньков принимал участие в заседании по видеосвязи из Лондона. На заседании, прошедшем накануне, 30 сентября, предприниматель заявил, что не признает свою вину по другим обвинениям.

Как писала «Фонтанка», американские власти обвинили основателя TCS Group Holding в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. В сентябре 2021 года стало известно, что Тиньков договорился с США по делу о нарушении налогового законодательства.

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Комментарии (4)

Владислав Щиголев
Пипец, бывший американский налоговый резидент платит 500 лямов зелени штрафов в бюджет сша, якобы за неправильный выход из этого резидентства, из денег, заработанных на российских гражданах. Государство, АУ, найдите повод, чтобы он внес аналогичную сумму в российский бюджет, глядишь и спеси к нам-быдланам в интервью поубавится.
266081655
В Америке деньги пойдут государству.... В России деньги бы пошли в карман Сами-Знаете-Кому.....
Вера Симакова
Он и вернется, чтобы платить. Там платить нечем, а мы заплатим.
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