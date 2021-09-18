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Тиньков договорился с США по сокрытию активов на миллиард долларов

Бизнесмен Олег Тиньков договорился с Минюстом США по делу о нарушении налогового законодательства. Его обвиняют в сокрытии активов на миллиард долларов.

«Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии»,— говорится в документах, которые представители Минюста и Тинькова направили в суд Калифорнии, сообщает 18 сентября РБК.

Стороны просят назначить на 1 октября слушание, на котором станут известны подробности. Суд прошение пока не одобрил.

Как писала «Фонтанка», весной 2020 года стало известно, что Минюст США обвинил основателя TCS Group Holding в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. Позднее Олег Тиньков сообщил, что у него обнаружена острая форма лейкемии, он проходит курсы химиотерапии, а в апреле объявил, что покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка». Права владения акциями TCS Group он передал в семейный траст.

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Комментарии (6)

Zdobsi
Да уж неоднозначный товарищ. Вспомнить бы Техношок и пиво тинькофф. Все компании перегреты были и померли. И нанесли убытки новым владельцам.
Pilat
ФСБ теперь стоит внимательно присмотреться к тинькову.
Судя по всему будет теперь работать в интересах ЦРУ и госдепа.
Reaktif
Шэшэа не Россия там за сокрытый лярд лет на двести посадят…
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