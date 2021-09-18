Тиньков договорился с США по сокрытию активов на миллиард долларов

Бизнесмен Олег Тиньков договорился с Минюстом США по делу о нарушении налогового законодательства. Его обвиняют в сокрытии активов на миллиард долларов.

«Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии»,— говорится в документах, которые представители Минюста и Тинькова направили в суд Калифорнии, сообщает 18 сентября РБК.

Стороны просят назначить на 1 октября слушание, на котором станут известны подробности. Суд прошение пока не одобрил.

Как писала «Фонтанка», весной 2020 года стало известно, что Минюст США обвинил основателя TCS Group Holding в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. Позднее Олег Тиньков сообщил, что у него обнаружена острая форма лейкемии, он проходит курсы химиотерапии, а в апреле объявил, что покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка». Права владения акциями TCS Group он передал в семейный траст.