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Представитель Дерипаски: обыски не связаны с уголовным преследованием

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Обыски в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски, которые проводят агенты ФБР, не связаны с уголовным преследованием. Об этом 19 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена.

О связи с уголовным преследованием ранее сообщила газета Washington Post. По словам представителя Дерипаски Ларисы Беляевой, они проходят из-за американских санкций.

По данным агентства, от особняка семьи Дерипаски эвакуировали джип Ford Edge, а в Нью-Йорке перекрыли улицу, где, по предварительным данным, может находиться собственность его родственников. Как сообщает ТАСС, из здания на юге Манхэттена, которое может иметь отношение к предпринимателю, ФБР выносит вещи, которые грузят в автомобиль.

По данным телекомпании NBC, расследование ведут федеральные власти США, а власти государства не предъявляли ему каких-либо обвинений.

Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыски в доме Дерипаски в Вашингтоне. Их официальная причина неизвестна.

На фоне новостей из США, акции связанных с Дерипаской компаний подешевели.

Олег Дерипаска — российский миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель промышленной группы «Базовый элемент», бывший руководитель компании «Русал» и En+ Group. В 2018 году предприниматель попал под санкции США. Он пытался оспорить санкции, но в июне этого года суд отклонил иск.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
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