Представитель Дерипаски: обыски не связаны с уголовным преследованием

Обыски в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски, которые проводят агенты ФБР, не связаны с уголовным преследованием. Об этом 19 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена.



О связи с уголовным преследованием ранее сообщила газета Washington Post. По словам представителя Дерипаски Ларисы Беляевой, они проходят из-за американских санкций.

По данным агентства, от особняка семьи Дерипаски эвакуировали джип Ford Edge, а в Нью-Йорке перекрыли улицу, где, по предварительным данным, может находиться собственность его родственников. Как сообщает ТАСС, из здания на юге Манхэттена, которое может иметь отношение к предпринимателю, ФБР выносит вещи, которые грузят в автомобиль.

