Представитель Дерипаски заявила, что обыски идут в домах родственников бизнесмена

Обыски в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски, которые проводят агенты ФБР, связаны с санкциями. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бизнесмена Ларису Беляеву.



«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — сказала она.

