FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Представитель Дерипаски заявила, что обыски идут в домах родственников бизнесмена

12
Печать

Обыски в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски, которые проводят агенты ФБР, связаны с санкциями. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бизнесмена Ларису Беляеву.

«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — сказала она.

Как пишет РИА Новости, в ФБР от комментариев по-прежнему отказываются.

Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыски в доме Дерипаски в Вашингтоне. Их официальная причина неизвестна. На фоне новостей из США акции связанных с Дерипаской компаний подешевели.

Олег Дерипаска — российский миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель промышленной группы «Базовый элемент», бывший руководитель компании «Русал» и En+ Group. В 2018 году предприниматель попал под санкции США. Он пытался оспорить санкции, но в июне этого года суд отклонил иск.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

shushu
"У Деточкина есть очень много всяких болезненных родственников, в разных городах Советского Союза"
michailPotapov
Дерипопка не патриот?
Владислав М
Российские владельцы элитной натовской недвижки наверное сейчас страшно перепуганы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний