FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Акции связанных с Дерипаской компаний падают на фоне новостей об обыске в США

1
Печать

Ценные бумаги компаний, связанных с миллиардером Олегом Дерипаской, дешевеют на фоне сообщений об обысках в его доме в Вашингтоне 19 октября.

Акции «Русала» упали с 80 до 77,6 рубля, но позже вскарабкались на отметку 78,5 рубля. Всего они упали на 5,89% к началу торгового дня. Ценные бумаги En+ Group за то же время упали с 971 до 927 рублей, а после приподнялись до 930 рублей. Падение к началу торгов составляет 3,83%.

Олег Дерипаска — российский миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель промышленной группы «Базовый элемент», бывший руководитель компании «Русал» и En+ Group. В 2018 году предприниматель попал под санкции США. Он пытался оспорить санкции, но в июне этого года суд отклонил иск.

Во вторник американский телеканал NBC сообщил, что в доме Дерипаски в Вашингтоне проводит следственные действия ФБР. С чем они связаны, не уточняется.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266384538
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недав.но переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний