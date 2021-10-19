Акции связанных с Дерипаской компаний падают на фоне новостей об обыске в США

Ценные бумаги компаний, связанных с миллиардером Олегом Дерипаской, дешевеют на фоне сообщений об обысках в его доме в Вашингтоне 19 октября.

Акции «Русала» упали с 80 до 77,6 рубля, но позже вскарабкались на отметку 78,5 рубля. Всего они упали на 5,89% к началу торгового дня. Ценные бумаги En+ Group за то же время упали с 971 до 927 рублей, а после приподнялись до 930 рублей. Падение к началу торгов составляет 3,83%.



Олег Дерипаска — российский миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель промышленной группы «Базовый элемент», бывший руководитель компании «Русал» и En+ Group. В 2018 году предприниматель попал под санкции США. Он пытался оспорить санкции, но в июне этого года суд отклонил иск.