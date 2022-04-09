ЕС ввел санкции против бизнесменов и политиков РФ, ЛНР и ДНР

Евросоюз внес в санкционные списки ряд бизнесменов и политиков из России, ЛНР и ДНР, следует из публикации в официальном журнале ЕС от 8 апреля.



Под санкции попали «высокопоставленные кремлевские чиновники, бизнесмены — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сторонники дезинформации, манипулирования информацией, систематического распространения ложной информации Кремля о ситуации на Украине», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).