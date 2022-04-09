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    ЕС ввел санкции против бизнесменов и политиков РФ, ЛНР и ДНР

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    Евросоюз внес в санкционные списки ряд бизнесменов и политиков из России, ЛНР и ДНР, следует из публикации в официальном журнале ЕС от 8 апреля.

    Под санкции попали «высокопоставленные кремлевские чиновники, бизнесмены — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сторонники дезинформации, манипулирования информацией, систематического распространения ложной информации Кремля о ситуации на Украине», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

    В список попали глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Саид Керимов, генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, президент концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.

    Кроме того, санкции распространились на председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова, председателя правительства ДНР Александра Ананченко, министров обеих республик и членов Народного совета ДНР.

    Вместе с руководителями нескольких российских СМИ в санкционном списке ЕС прибыло 217 человек. Персональные санкции предусматривают заморозку активов фигурантов и запрет на поездки в ЕС.

    В общей сложности, как отмечает ЕС, ограничительные меры применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям

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    Комментарии (4)

    Профессор Тарантога
    Есть всё-таки справедливость на свете! Браво, ЕС!
    265047991
    Моще К гланее Вова П ??
    Piter Russo
    Я таки извиняюсь но Моше Кантор имеет три паспорта - России, Израиля и Британии.
    Награжден кучей орденов - включая Украины, Польши, Франции, Италии и ряда другие стран. И что еврейское лобби это таки так оставит?
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