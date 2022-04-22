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    Замдиректора полигона «Красный Бор» суд заточил в стенах квартиры

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    4 комментария

    Вслед за гендиректором областного полигона «Красный Бор» Алексеем Трутневым под домашний арест отправился его подчиненный — замдиректора Сергея Николаева. Об этом 22 апреля сообщает 47news.

    Оба управленца были задержаны накануне по подозрению в присвоении и растрате десятков тонн черного металла с использованием служебного положения.

    По данным следствия, за минувший год Трутнев и Николаев похитили с полигона «путём растраты вверенного им имущества» лом чёрного металла общей массой 33 тысячи 600 килограммов. Ущерб оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Сдавать лом, по информации 47news, помогал некий бизнесмен. Более подробно об этом деле читайте на «Фонтанке».

    Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» находится в ведении Минприроды России. Полигон ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. В 70 картах содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. В 2014-м полигон перестал принимать отходы. В 2017-м у него была отозвана лицензия. Рекультивация полигона, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, может обойтись более чем в 10 млрд рублей. Трутнев был назначен на должность гендиректора в 2016 году.

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    Комментарии (4)

    ProstoZloy
    "— В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."
    Сериал «Бандитский Петербург»
    angel of death
    уж лучше домашний арест и домашние стены с ремонтом, чем обшарпанные клетки с запахом мочи и кала...
    я за гуманность... надеюсь вместо клетки им присудят какахи убирать в парках, хабарики за курилками-бескультурышами, бутылки и банки за алкашнёй, и ещё выносить утки из под лежачих больных...
    лично я - за то, чтобы тех, кто не убивал, не насиловал, и не совершал тяжёлые преступления, присуждали к длительным общественным работам - благо в стране есть и дефицит дворников и младшего мед.персонала... да и оградки красить в каменных джунглях тоже кто-то должен... ну и сосули сами себя не уберут, как и снег с крыши...
    им полезно - будут на свежем воздухе, а не взаперти... и обществу компенсация достойная - чистые парки, убранные дворы...
    гуманизация - это то, что заменит клетки... к тому же общественные работы куда хуже, чем просто сидеть по 10-15 лет на нарах в обществе реального криминала...
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