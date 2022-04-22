Замдиректора полигона «Красный Бор» суд заточил в стенах квартиры

Вслед за гендиректором областного полигона «Красный Бор» Алексеем Трутневым под домашний арест отправился его подчиненный — замдиректора Сергея Николаева. Об этом 22 апреля сообщает 47news.



Оба управленца были задержаны накануне по подозрению в присвоении и растрате десятков тонн черного металла с использованием служебного положения.

По данным следствия, за минувший год Трутнев и Николаев похитили с полигона «путём растраты вверенного им имущества» лом чёрного металла общей массой 33 тысячи 600 килограммов. Ущерб оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Сдавать лом, по информации 47news, помогал некий бизнесмен. Более подробно об этом деле читайте на «Фонтанке».