Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
08 апреля 2022, 17:20«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
25 марта 2022, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
05 ноября 2021, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
21 января 2022, 17:30«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
29 октября 2021, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
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