Ради птиц на дамбе приостанавливают работы и не будут косить траву

На Комплекс защитных сооружений в Финском заливе возвращаются птицы, чтобы выводить потомство, сообщает Дирекция КЗС в своих соцсетях .

«Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно оживились — ежеденевно пополняясь сотнями новых обитателей. На оттаявших участках мелководья, вблизи дамбы Д-6, появляются водоплавающие: утки, чайки и прекрасные лебеди. Совсем скоро на дамбу вернутся полярные крачки, занесенные в Красную книгу ЛО», — отмечается в сообщении.



В сезон размножения птиц сотрудники КЗС приостанавливают механизированные работы в местах гнездования, не используют тяжёлую технику, прекращают косить траву, а также переносят на более позднее время пешие обходы территории.

