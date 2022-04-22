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    Ради птиц на дамбе приостанавливают работы и не будут косить траву

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    2 комментария

    На Комплекс защитных сооружений в Финском заливе возвращаются птицы, чтобы выводить потомство, сообщает Дирекция КЗС в своих соцсетях.

    «Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно оживились — ежеденевно пополняясь сотнями новых обитателей. На оттаявших участках мелководья, вблизи дамбы Д-6, появляются водоплавающие: утки, чайки и прекрасные лебеди. Совсем скоро на дамбу вернутся полярные крачки, занесенные в Красную книгу ЛО», — отмечается в сообщении.

    В сезон размножения птиц сотрудники КЗС приостанавливают механизированные работы в местах гнездования, не используют тяжёлую технику, прекращают косить траву, а также переносят на более позднее время пешие обходы территории.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербург и Ленинградскую область вернулись пигалицы, цапли, выпи и белые аисты, лебеди и варакушки.

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    Комментарии (2)

    Evil_Dogooder
    Траву бы в принципе косить надо перестать, за исключением ландшафтных газонов, которые косят самоходными косилками. Всё остальное — на 99% вредительство жителям и природе, разведение шума и грязи и уничтожение почвенного покрова, уничтожение цветущих растений и удар по насекомым, а как следствие — по всей экосистеме города.
    274453881
    А работы по намыву тоже остановят? С стороны бедного В.О.
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