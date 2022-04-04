Родная Ропша зовёт их из Южной Африки. Выпь и белый аист возвращаются

В Петербург и Ленинградскую область начали прилетать с зимовки большая выпь и белый аист. Здесь они будут строить гнёзда и выводить потомство.
Трёх краснокнижных выпей, отыскавших открытую воду, заметил в выходные в Петродворцовом районе фотограф Антон Кубышкин. Об этом он рассказывает 4 апреля в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Рядом с Петербургом, в Ломоносовском районе, можно встретить и белого аиста, сообщает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». В последние годы, по его словам, в нашем регионе гнездится около 200 пар этих птиц. Подписчики канала добавляют, что в Волосовском районе тоже заметили вернувшегося аиста.
«Аист относится к дальним мигрантам. Часть птиц из России на зимовку улетают в Южную Африку (!), преодолевая путь длиною более 10 тыс. км. На этот нелегкий путь у аистов уходит примерно три месяца», — поясняет Павел Глазков.