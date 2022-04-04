Родная Ропша зовёт их из Южной Африки. Выпь и белый аист возвращаются

В Петербург и Ленинградскую область начали прилетать с зимовки большая выпь и белый аист. Здесь они будут строить гнёзда и выводить потомство.



Трёх краснокнижных выпей, отыскавших открытую воду, заметил в выходные в Петродворцовом районе фотограф Антон Кубышкин. Об этом он рассказывает 4 апреля в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

