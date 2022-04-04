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    Родная Ропша зовёт их из Южной Африки. Выпь и белый аист возвращаются

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    В Петербург и Ленинградскую область начали прилетать с зимовки большая выпь и белый аист. Здесь они будут строить гнёзда и выводить потомство.

    Трёх краснокнижных выпей, отыскавших открытую воду, заметил в выходные в Петродворцовом районе фотограф Антон Кубышкин. Об этом он рассказывает 4 апреля в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    Рядом с Петербургом, в Ломоносовском районе, можно встретить и белого аиста, сообщает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». В последние годы, по его словам, в нашем регионе гнездится около 200 пар этих птиц. Подписчики канала добавляют, что в Волосовском районе тоже заметили вернувшегося аиста.

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    «Аист относится к дальним мигрантам. Часть птиц из России на зимовку улетают в Южную Африку (!), преодолевая путь длиною более 10 тыс. км. На этот нелегкий путь у аистов уходит примерно три месяца», — поясняет Павел Глазков.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии (1)

    274484967
    Через Украину небось? Санитарный контроль уже налажен? ПротивоПтичная оборона мобилизована?
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