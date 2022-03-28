В Ленобласть вернулись цапли, новости они не читают

В Ленинградскую область из Западной Европы и Африки прилетели серые цапли. Сейчас птицы восстанавливают прошлогодние гнезда и строят новые, сообщает 28 марта кандидат биологических наук Павел Глазков.
«Серые цапли живут очень компактными колониями, которые называются цапельниками. Колония, в которой я побывал, находится в Ломоносовском районе. Здесь гнезда находятся на старовозрастных елях. На одном дереве одновременно могут быть два или даже три гнезда. Цапли используют свои гнезда по многу лет. Птицы образуют стабильные пары. Оба родителя принимают участие в постройке гнезда, насиживании и выкармливании птенцов», — отметил Глазков.
Биолог добавил, что в Ленобласти обитает около 3 тысяч особей серой цапли и порядка 300 большой белой цапли. Эти птицы — хищники, их рацион составляют рыба, лягушки и даже змеи, которые, кстати, уже начали просыпаться.