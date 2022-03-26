Проснулись и греются на снегу. В Ленобласти на солнце выползли гадюки

Первые гадюки проснулись в Ленобласти. Видеозаписи с черными змеями на снегу начали появляться в соцсетях на этой неделе. 26 марта «Фонтанка» собрала ролики. Судя по ним, самые ранние пресмыкающиеся замечены в Выборгском районе.

В четверг жители Ленобласти столкнулись с гадюкой недалеко от домов Полянского сельского поселения. На кадрах «Выборг ТВ» еще пока сонная, но уже очень недовольная змея пытается согреться на снегу.