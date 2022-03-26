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Проснулись и греются на снегу. В Ленобласти на солнце выползли гадюки

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Первые гадюки проснулись в Ленобласти. Видеозаписи с черными змеями на снегу начали появляться в соцсетях на этой неделе. 26 марта «Фонтанка» собрала ролики. Судя по ним, самые ранние пресмыкающиеся замечены в Выборгском районе.

В четверг жители Ленобласти столкнулись с гадюкой недалеко от домов Полянского сельского поселения. На кадрах «Выборг ТВ» еще пока сонная, но уже очень недовольная змея пытается согреться на снегу.

Вот еще одно видео с шипящей гадюкой из поселка Поляны. Не исключено, что это та же самая змея, которая зачем-то проснулась раньше своих сородичей.

В прошлом году первых гадюк начали замечать в Ленобласти в конце марта. При этом снега в лесах уже почти не было, и пресмыкающимся было вполне комфортно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Они тормознутые сейчас у них сейчас яда нет..вот осенью могут хватануть ядом хорошенько
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