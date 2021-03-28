Установившаяся в Петербурге и Ленинградской области тёплая погода (с двумя температурными рекордами за неделю) идеальна для пробуждения гадюк. Петербургский зоолог Павел Глазков 28 марта отправился на их поиски, и они увенчались успехом.

«Проверил свое любимое «гадючье» место на побережье Ладоги в Государственном природном заказнике «Коккоревский». Обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное их место зимовки, и сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали. Даже на открытых участках еще лежит снег, но весна берет свое. Повезло. Нашел проснувшихся змей!» — делится Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».