Установившаяся в Петербурге и Ленинградской области тёплая погода (с двумя температурными рекордами за неделю) идеальна для пробуждения гадюк. Петербургский зоолог Павел Глазков 28 марта отправился на их поиски, и они увенчались успехом.
«Проверил свое любимое «гадючье» место на побережье Ладоги в Государственном природном заказнике «Коккоревский». Обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное их место зимовки, и сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали. Даже на открытых участках еще лежит снег, но весна берет свое. Повезло. Нашел проснувшихся змей!» — делится Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».
Три змеи грелись на бугорке вокруг пня. Они ещё вялые, спокойно попозировали фотографу и ни разу не зашипели. Когда станет совсем тепло, здесь можно будет встретить до нескольких десятков этих змей, отмечает зоолог.
Подписчица паблика Наталья рассказывает, что сегодня встретила змею в Орехово — та ползла по снегу, прямо по лыжне. Наталья с помощью ботинка перенесла её в дупло.
Обитающие в наших краях гадюки не агрессивны, стараются уползать от опасности. Любопытно, что по статистике, в России до 90% укушенных гадюками — это мужчины, отмечает Павел Глазков.