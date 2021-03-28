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Гадюки поползли. Петербургский зоолог отыскал трёх, а лыжница — одну, но в необычном интерьере

В Петербурге и Ленобласти выходят из спячки змеи

Установившаяся в Петербурге и Ленинградской области тёплая погода (с двумя температурными рекордами за неделю) идеальна для пробуждения гадюк. Петербургский зоолог Павел Глазков 28 марта отправился на их поиски, и они увенчались успехом.

«Проверил свое любимое «гадючье» место на побережье Ладоги в Государственном природном заказнике «Коккоревский». Обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное их место зимовки, и сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали. Даже на открытых участках еще лежит снег, но весна берет свое. Повезло. Нашел проснувшихся змей!» — делится Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

Три змеи грелись на бугорке вокруг пня. Они ещё вялые, спокойно попозировали фотографу и ни разу не зашипели. Когда станет совсем тепло, здесь можно будет встретить до нескольких десятков этих змей, отмечает зоолог.

Подписчица паблика Наталья рассказывает, что сегодня встретила змею в Орехово — та ползла по снегу, прямо по лыжне. Наталья с помощью ботинка перенесла её в дупло.

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Обитающие в наших краях гадюки не агрессивны, стараются уползать от опасности. Любопытно, что по статистике, в России до 90% укушенных гадюками — это мужчины, отмечает Павел Глазков.

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Комментарии (12)

260688431
А еще блохи.Собакен начал чесаться
lenten
Ну ещё дождаться клещей, и летний сезон открыт!
lamer
Не понял.
Сама гадюка - раз. Лыжница - два. А где третья?
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