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Новая аномалия: петербургская погода взяла очередную высоту

В Петербурге побит температурный рекорд

Синоптики зафиксировали рекордно высокий показатель температуры воздуха в Северной столице.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В воскресенье, 28 марта, к 15 часам столбики термометров показали плюс 14,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Таким образом, по его словам, оказался побит прежний рекорд максимальной температуры, продержавшийся всего 5 лет. 28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Санкт-Петербурге показывали плюс 13,9 градуса.

«Каким будет точное значение нового рекорда, будет известно после 21 часа после снятия показания с максимальных термометров», — отметил Леус.

Такую погоду в городе и области обеспечивает тёплый атмосферный фронт. Он же нагнал к нам тучи, из которых сегодня вечером может пролиться дождь.

24 марта также был зафиксирован рекорд, установленный ещё в прошлом веке.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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