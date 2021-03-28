В воскресенье, 28 марта, к 15 часам столбики термометров показали плюс 14,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Таким образом, по его словам, оказался побит прежний рекорд максимальной температуры, продержавшийся всего 5 лет. 28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Санкт-Петербурге показывали плюс 13,9 градуса.

«Каким будет точное значение нового рекорда, будет известно после 21 часа после снятия показания с максимальных термометров», — отметил Леус.