К вечеру в Петербурге может пойти дождь. При этом температура близка к рекордной.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 марта в конце дня местами возможен небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла 0–плюс 2 градуса, местами была гололедица, днём воздух прогреется до 9–11.

На погоду оказывает влияние тёплый атмосферный фронт, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Приближаясь с запада, он постепенно затянет небо плотными облаками. При этом уменьшение солнечного прогрева компенсируется адвекцией теплого воздуха, и показания термометров на 5–6 градусов превысят климатическую норму. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что тоже выше нормы.