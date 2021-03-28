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Температура в Петербурге близка к рекордной, при этом тёплый атмосферный фронт изменит погоду

С прогулками сегодня лучше не тянуть: самое солнечное время для этого в воскресенье — первая половина дня.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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К вечеру в Петербурге может пойти дождь. При этом температура близка к рекордной.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 марта в конце дня местами возможен небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла 0–плюс 2 градуса, местами была гололедица, днём воздух прогреется до 9–11.

На погоду оказывает влияние тёплый атмосферный фронт, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Приближаясь с запада, он постепенно затянет небо плотными облаками. При этом уменьшение солнечного прогрева компенсируется адвекцией теплого воздуха, и показания термометров на 5–6 градусов превысят климатическую норму. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что тоже выше нормы.

Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге температура воздуха колеблется в течение суток в пределах от минус 5 до плюс 6 градусов. Чаще всего бывает облачно с прояснениями. Самое холодное 28 марта выдалось в 1963 году — минус 24, а самое тёплое в 1999 году — плюс 13, напоминает «Яндекс».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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