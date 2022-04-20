«Перепись» птиц. Лебеди на заливе дерутся из-за промоины, варакушка бегает, ей не до песен

Петербуржцы в соцсетях продолжают вести «перепись» птиц, вернувшихся в наши края после зимовки. Список пополнили лебеди и варакушки из семейства дроздовых — близкие родственники соловья.
Варакушки яркие и красиво поют, но увидеть их сложно: они стараются не подпускать человека близко. Тем не менее бёрдвотчерам удаётся сделать крупные фотографии. Их публикует 20 апреля сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Вернувшиеся лебеди — разных видов, и шипуны, и тундровые. Они селятся на берегах Финского залива и устраивают свары из-за привлекательных промоин.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербург и Ленинградскую область вернулись пигалицы, цапли, выпи и белые аисты.