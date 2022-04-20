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    «Перепись» птиц. Лебеди на заливе дерутся из-за промоины, варакушка бегает, ей не до песен

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    Фото: Лина Головнева / «Птицы СПб и России»
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    Петербуржцы в соцсетях продолжают вести «перепись» птиц, вернувшихся в наши края после зимовки. Список пополнили лебеди и варакушки из семейства дроздовых — близкие родственники соловья.

    Фото: Ирина Морозова / «Птицы СПб и России»
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    Варакушки яркие и красиво поют, но увидеть их сложно: они стараются не подпускать человека близко. Тем не менее бёрдвотчерам удаётся сделать крупные фотографии. Их публикует 20 апреля сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    Вернувшиеся лебеди — разных видов, и шипуны, и тундровые. Они селятся на берегах Финского залива и устраивают свары из-за привлекательных промоин.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербург и Ленинградскую область вернулись пигалицы, цапли, выпи и белые аисты.

    Фото: Лина Головнева / «Птицы СПб и России»
    Фото: Ирина Морозова / «Птицы СПб и России»

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