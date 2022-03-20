Из Западной Европы в Петербург спешат пигалицы

На полях под Петербургом ещё лежит плотный слой снега, а у пигалиц (или, как их по-другому называют, чибисов) уже весна. Они вернулись из южных широт в родные края, рассказывают 20 марта в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Подписчица Оксана сфотографировала этих чёрно-белых птиц с хохолком на голове вчера в Пушкинском районе Петербурга.



Чибисы, они же пигалицы — птицы размером с голубя на длинных ногах. Зимуют они в Западной Европе, как правило во Франции и Италии, и прилетают к нам одними из первых, зачастую когда ещё лежит снег. В прошлом году их заметили в Петербурге также в конце марта. При похолодании они могут временно откочёвывать в более южные районы.

