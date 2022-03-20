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Из Западной Европы в Петербург спешат пигалицы

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На полях под Петербургом ещё лежит плотный слой снега, а у пигалиц (или, как их по-другому называют, чибисов) уже весна. Они вернулись из южных широт в родные края, рассказывают 20 марта в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Подписчица Оксана сфотографировала этих чёрно-белых птиц с хохолком на голове вчера в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: Оксана Суворова / Птицы СПб и России
Фото: Оксана Суворова / Птицы СПб и России
Фото: Оксана Суворова / Птицы СПб и России
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Чибисы, они же пигалицы — птицы размером с голубя на длинных ногах. Зимуют они в Западной Европе, как правило во Франции и Италии, и прилетают к нам одними из первых, зачастую когда ещё лежит снег. В прошлом году их заметили в Петербурге также в конце марта. При похолодании они могут временно откочёвывать в более южные районы.

Они строят гнёзда прямо на земле. Поэтому, например, сотрудники на канализационно-очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на территории которых чибисы выводят птенцов, в начале лета не косят траву.

В последние десятилетия, начиная с середины XX века, численность чибисов в нашем регионе растёт. Если сто лет назад их было очень мало, буквально единицы, то теперь это одна из самых распространённых птиц, пояснял «Фонтанке» зоолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

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Комментарии (5)

aah
России приходится ребят посылать разбираться с гебельсами, а они нам пигалиц вирусных прислали( а есть что в ответ послать? Может гнусу таежному пообещать европпу???
Ник Приносящий Счастье
Спасибо! Не знал, что пигалицей называют чибиса. Век живи - век учись.
McGillavry
А ведь это биологическая опасность, может быть там тоже есть биолаборатории, которые разрабатывают болезни, поражающие славян?
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