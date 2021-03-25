Чибисы, они же пигалицы — птицы размером с голубя — на длинных ногах деловито расхаживают вдоль дорог. Перья у них имеют зеленоватый металлический отлив, а на затылке причудливо развевается хохолок. Самец и самка имеют одинаковую окраску. Чибисов легко узнать по характерному «рваному» полёту: они взмахивают крыльями неторопливо, редко, рассказывает зоолог в своём паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

«Чибисы к нам прилетают одними из первых, зачастую, как в этом году, когда еще лежит снег, — рассказывает Павел Глазков. — Так, в необычно теплую весну 1961 года в Ленинградскую область они прилетели аж 7 марта». При похолодании могут временно откочёвывать в более южные районы. Зимуют в Западной Европе, как правило во Франции и Италии. Их можно назвать долгожителями: в Европе был поймал окольцованный чибис в возрасте 24 лет 6 месяцев.

Самцы чибиса помогают самке высиживать яйца, выкармливать и защищать потомство. Самка, как и свойственно куликам, откладывает всегда четыре яйца. Интересно, что в Германии с конца XVIII века яйца чибиса считались — в противовес куриным — пищей знати.

Любопытно, что чибисы при проблемах с кишечником способны сами себе поставить клизму. Помогает длинный клюв и очень гибкая шея. Так чибис, набрав в клюв воды, может ловко заняться самолечением, отмечает зоолог.