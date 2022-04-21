Три недели петербургской транспортной реформы — в зайцах и в билетах

За три недели, что прошли с запуска новой транспортной модели в Петербурге, контролеры выловили почти полтысячи безбилетников. У них пока еще есть возможность платить штрафы по привычным расценкам.
Как рассказали «Фонтанке» 21 апреля в «Организаторе перевозок», в период с 1 по 20 апреля контролёрами-ревизорами было выявлено 477 безбилетных пассажиров; оформлен 181 акт о безбилетном проезде. «Количество актов меньше, чем безбилетников, так как в первую декаду контролёры-ревизоры не выписывали акты и вели разъяснительную работу о способах оплаты проезда», — объяснили в учреждении.
Напомним, пока еще для зайцев действует штраф в 500 рублей, так что если отталкиваться от числа актов, общая сумма превышает 90 тысяч рублей. Однако сам акт еще направляется в комтранс, куда вызывается безбилетник и где выписывается протокол. Предполагается, что в ближайшее время штраф вырастет до 2,5 тысячи рублей.
В период с 1 по 18 апреля реализовано 963 QR-билета. Их можно купить за наличные в пунктах продажи «Организатора перевозок» и на станциях метро. В торговых сетях проводится эксперимент по продаже проездных билетов на 10 поездок, но сэкономить не получится — они будут стоить 600 рублей плюс комиссия магазина. Кроме того, существует возможность в электронном виде приобрести такой билет через мобильное приложение BSTR. В новых 864 автобусах, которые вышли на улицы Петербурга с 1 апреля, приобрести билет не у кого: кондукторов нет, а водители этим не занимаются.
Напомним, первый этап перехода на новую транспортную модель стартовал 1 апреля. О том, что она из себя представляет и как прошел старт, читайте в материалах «Фонтанки». По данным комитета, количество жалоб за прошедшее время сократилось вдвое, а количество сорванных рейсов — многократно.