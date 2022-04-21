Три недели петербургской транспортной реформы — в зайцах и в билетах

За три недели, что прошли с запуска новой транспортной модели в Петербурге, контролеры выловили почти полтысячи безбилетников. У них пока еще есть возможность платить штрафы по привычным расценкам.

Как рассказали «Фонтанке» 21 апреля в «Организаторе перевозок», в период с 1 по 20 апреля контролёрами-ревизорами было выявлено 477 безбилетных пассажиров; оформлен 181 акт о безбилетном проезде. «Количество актов меньше, чем безбилетников, так как в первую декаду контролёры-ревизоры не выписывали акты и вели разъяснительную работу о способах оплаты проезда», — объяснили в учреждении.



Напомним, пока еще для зайцев действует штраф в 500 рублей, так что если отталкиваться от числа актов, общая сумма превышает 90 тысяч рублей. Однако сам акт еще направляется в комтранс, куда вызывается безбилетник и где выписывается протокол. Предполагается, что в ближайшее время штраф вырастет до 2,5 тысячи рублей.

