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    В СК попросили Беглова установить в городе систему видеонаблюдения, которая распознает петербуржцев по походке

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    6 комментариев

    Руководство Следственного комитета Петербурга обратилось к губернатору города Александру Беглову. Письмо, в котором анализируются показатели раскрытия преступлений за 2021 год, было направлено в марте, копией документа поделились с «Фонтанкой» собеседники в Смольном в апреле.

    Как говорится в обращении к губернатору, раскрываемость преступлений в городе остаётся стабильно высокой — 95%, тем не менее есть свои «но». Исправлять их следователи предлагают с помощью установки новых умных камер в городе.

    Как утверждают в СК, на сегодняшний день существуют разработки, которые позволяют идентифицировать людей в плотном потоке, исходя из их походки, движений тела, в том числе даже если они в масках, очках или у них накладные бороды. Применение этой технологии в СК считают перспективным шагом.

    О планах по внедрению интеллектуального видеонаблюдения читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (6)

    tochilshik
    а зачем?каждому сразу ошейник с навигатором.
    Дядя Бо
    Так вот ты какое, государство полицейское!
    Джеко
    Ну и ответил бы, типа, денег нет , но вы держитесь.
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