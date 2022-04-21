В СК попросили Беглова установить в городе систему видеонаблюдения, которая распознает петербуржцев по походке

Руководство Следственного комитета Петербурга обратилось к губернатору города Александру Беглову. Письмо, в котором анализируются показатели раскрытия преступлений за 2021 год, было направлено в марте, копией документа поделились с «Фонтанкой» собеседники в Смольном в апреле.

Как говорится в обращении к губернатору, раскрываемость преступлений в городе остаётся стабильно высокой — 95%, тем не менее есть свои «но». Исправлять их следователи предлагают с помощью установки новых умных камер в городе.



Как утверждают в СК, на сегодняшний день существуют разработки, которые позволяют идентифицировать людей в плотном потоке, исходя из их походки, движений тела, в том числе даже если они в масках, очках или у них накладные бороды. Применение этой технологии в СК считают перспективным шагом.

