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    Семь ДТП с поездами произошло на ОЖД за три месяца, больше всего — в Ленобласти

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    За первый квартал 2022 года на переездах Октябрьской железной дороги произошло семь ДТП. Причем большинство из них случились там, где установлены системы предупреждения.

    В авариях с автомобилями на ОЖД январе-марте получил травмы один человек, сообщает 21 апреля пресс-служба Октябрьской железной дороги. Пять случаев из семи произошли на переездах, оснащенных световой и звуковой сигнализацией, и только два — на тех, что не оборудованы системами предупреждения. Во всех случаях водители автомобилей выезжали на переезд на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим поездом.

    Больше всего ДТП — три — произошло в Ленинградской области. Две аварии зафиксировали на переездах Тверской области, еще по одной случились в Мурманской области и Карелии.

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