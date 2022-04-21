Семь ДТП с поездами произошло на ОЖД за три месяца, больше всего — в Ленобласти

За первый квартал 2022 года на переездах Октябрьской железной дороги произошло семь ДТП. Причем большинство из них случились там, где установлены системы предупреждения.



В авариях с автомобилями на ОЖД январе-марте получил травмы один человек, сообщает 21 апреля пресс-служба Октябрьской железной дороги. Пять случаев из семи произошли на переездах, оснащенных световой и звуковой сигнализацией, и только два — на тех, что не оборудованы системами предупреждения. Во всех случаях водители автомобилей выезжали на переезд на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим поездом.