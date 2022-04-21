Прокурор запросил для депутата Рашкина условный срок по делу о незаконной охоте

Прокурор попросил суд приговорить депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого по делу о незаконной охоте, к 3,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката парламентария Константина Лазарева.



«Прокуратура попросила назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование с назначением судебного штрафа», — рассказал собеседник агентства 21 апреля.



Ранее «Фонтанка» писала, что Валерий Рашкин решил отказаться от своего увлечения охотой из-за пережитого стресса. Он заявил, что в будущем намерен заниматься благотворительностью и «помогать развитию животного мира».

