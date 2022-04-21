Прокурор запросил для депутата Рашкина условный срок по делу о незаконной охоте

Прокурор попросил суд приговорить депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого по делу о незаконной охоте, к 3,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката парламентария Константина Лазарева.
«Прокуратура попросила назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование с назначением судебного штрафа», — рассказал собеседник агентства 21 апреля.
Ранее «Фонтанка» писала, что Валерий Рашкин решил отказаться от своего увлечения охотой из-за пережитого стресса. Он заявил, что в будущем намерен заниматься благотворительностью и «помогать развитию животного мира».
24 марта стало известно, что суд смягчил ему меру пресечения с запрета определенных действий на более мягкую — подписку о невыезде. В своем Telegram-канале Рашкин рассказал, что теперь может пользоваться телефоном и социальными сетями без ограничений.
Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта. Ранее Госдума поддержала проект постановления о даче согласия на передачу в суд уголовного дела в отношении Рашкина.
Напомним, 66-летний депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.