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Рашкину изменили меру по делу об убийстве лося. Теперь депутат под подпиской, но с телефоном и соцсетями

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Суд смягчил меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте. Парламентарий будет находиться под подпиской о невыезде.

«Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о невыезде», — сообщил 24 марта ТАСС адвокат депутата Константин Лазарев.

Сам депутат в своем телеграм-канале рассказал, что теперь может пользоваться телефоном и соцсетями без ограничений.

Рассмотрение дела по существу назначено на 31 марта. Ранее Госдума дала разрешение на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении Рашкина.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (2)

Maxic_84
Покрасовался на днях в буденновке на шабаше за бойню на Украине и сразу меру пресечения изменили
MinimumLaw
Z - своих не бросаем!
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