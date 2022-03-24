Рашкину изменили меру по делу об убийстве лося. Теперь депутат под подпиской, но с телефоном и соцсетями

Суд смягчил меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте. Парламентарий будет находиться под подпиской о невыезде.



«Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о невыезде», — сообщил 24 марта ТАСС адвокат депутата Константин Лазарев.



Сам депутат в своем телеграм-канале рассказал, что теперь может пользоваться телефоном и соцсетями без ограничений.

