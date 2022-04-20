«Золотые маски» получили БДТ и Александринка. А Крымов отдал свою премию главреду «Новой»

В Москве вручили Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Церемония прошла 20 апреля в онлайн-формате.

В пустом зале Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко выбрали лучшие спектакли и назвали победителей в частных номинациях среди авторов, постановщиков и артистов во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. Ведущими церемонии стали Мириам Сехон и Сергей Епишев. Лауреаты в прямом эфире подключались к трансляции, получали поздравления и говорили слова благодарности. Кто-то был спокоен, холоден и вспоминал «непростые времена», в которые сложно быть счастливым, а кто-то не сдерживал эмоций и кричал от радости.



«Золотую маску» получил спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего (БДТ). Всего в главной номинации «Лучший спектакль большой формы» боролись 11 спектаклей, в их числе еще две петербургские постановки: «Братья Карамазовы» Льва Додина (Малый драматический театр — Театр Европы) и «Утиная охота» Романа Кочержевского (Театр им. Ленсовета).

«Для меня этот спектакль важен тем, что соотносит нас с тем временем, когда трудно было говорить правду, когда человек был лишен выбора. Важен он тем, что в его основе отчасти лежит судьба человека, который сейчас здесь, — мне очень важно было работать с Сергеем Дрейденом», — сказал Андрей Могучий в эфире премии.

Лучшим спектаклем малой формы признали постановку начинающего режиссера Андрея Калинина «Товарищ Кисляков» (Александринский театр). На это звание изначально претендовали 14 постановок, ровно половина из них — петербургские спектакли: «Дания тюрьма» (Камерный театр Малыщицкого), «Интервью В.» (Театр ненормативной пластики), «Комитет грустящего божества» (театр post), «Нана» (Александринский театр), «Сектор газа» (экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом»), «Товарищ Кисляков» (Александринский театр) и «Юдифь» (фонд «Alma Mater» и Дом радио).



Лучшим режиссером стал Дмитрий Крымов. «Золотую маску» он получил за постановку спектакля «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» (театр «Мастерская П.Н. Фоменко). Вместо Крымова, который не вернулся в Россию из США, награду виртуально получал Евгений Цыганов, исполнитель главной роли в спектакле. Он передал неожиданную просьбу режиссера отдать его «Золотую маску» Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты» и нобелевскому лауреату.

«Вдруг если кто-нибудь захочет ему в лицо снова что-то вылить, эта маска его спасет», — от имени Крымова сказал Евгений Цыганов, имея в виду недавний прецедент, когда на Муратова напал неизвестный и облил его краской.

Спецприз жюри вручило сразу двум лауреатам: театру Наций за постановку «Горбачев», а также режиссеру Анатолию Праудину и команде проекта «Одиссея» — за создание спектакля «Сектор Газа» (театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом»).

Звание лучшей драматической актрисы получила Анна Блинова за роль в спектакле «Нана» (Александринский театр), лучшим драматическим актером стал Евгений Цыганов за роль в постановке «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» (театр «Мастерская П.Н. Фоменко») — причем «Маска» оказалась первой театральной премией известного актера.

