Фото: скриншот видео / YouTube / «Новая газета» Поделиться Поделиться







Одни безоговорочно поздравляли, вторые усомнились в том, что комитет правильно выбрал лауреата, а третьи негодуют, что награда обошла стороной Алексея Навального.

В Кремле главреда НоГи сдержанно поздравили с присужденной премией. «Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», — прокомментировал событие Дмитрий Песков. В политических кругах оценки решения Нобелевского комитета разнятся.

«Фантастика! Лучшая новость за многие годы!!! Дмитрий Муратов и его «Новая газета» — гордость России и то лучшее, что сохраняет пока свободу и достоинство в нашей стране. Виват!!!» — написал в Twitter председатель движения «Выбор России» Владимир Рыжков.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Как же это круто… — Василий Уткин🖤💛 (@radioutkin) October 8, 2021

Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге в 2012–2021 годах, депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока»:

«Это просто фантастика. Неожиданное и прекрасное событие. Оно даёт нам надежду, что те, кто защищают свободу прессы в России, не одиноки. Что ситуация со свободой прессы находится в центре не только внимания правозащитников, но и мирового сообщества. Нобелевская премия мира — это очень серьёзный знак общественного внимания и признания. Я очень рад за Дмитрия Муратова, за всю «Новую» и всех российских журналистов, которые в трудных условиях сохраняют верность профессиональному долгу и принципам свободной прессы. Это очень вовремя».

«Какая бомбическая новость про присуждение Нобелевки Дмитрию Муратову!!!! от всей души поздравляю! Муратов — норм!» — написала в Facebook главред издания The Bell Елизавета Осетинская (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).



Александр Черкасов, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (НКО признано Минюстом организацией, «выполняющей функции иностранного агента». — Прим. ред.):

— Нобелевский комитет обратил внимание на ситуацию в России со свободой слова. «Новая газета» — одно из немногих выживших СМИ, где тема мира и прав человека поднималась всерьёз. Это премия всему коллективу «Новой газеты». Безусловно, заслуженная. Вчера было 15 лет со дня убийства Анны Политковской. Истёк срок давности для заказчиков убийства. Они остались неназванными. И сейчас это рифмуется. Понятно, что на самом деле процесс длился почти год с момента выдвижения кандидатов. Их выдвигают много. Сама по себе номинация привлекает внимание к важному. Не нужно тут искать смысла в совпадении дат, но это результат долгого процесса. В нашей реальности нет никаких гарантий, что это действие что-то изменит. Нет гарантий и незыблемости чего-то. Это ещё одна гиря на одной из чаш весов. На самом деле, присуждение Нобелевской премии в Россию значит много не только лично для Муратова и «Новой». Это касается всего спектра проблем, о которых пишет «Новая».



Многие скажут, что, если премия присуждена не Навальному, а Муратову, значит, что это что-то значит. Время Навального, может быть, ещё не пришло. Эта премия про российские проблемы. На самом деле адресат шире, чем «Новая газета». Пишут, что теперь «Новую» можно будет назвать «иноагентом». Но у нас иноагентом можно назвать кого угодно, это же вопрос желания. С другой стороны, теперь закрыть «Новую газету» означает получить больший скандал. Это очень важно для всех нас. Тем временем в телеграм-каналах стал множиться вопрос: означает ли получение денег за Нобелевскую премию признание получателя иноагентом? Ложку дегтя в событие добавило совпадение, не оставшееся незамеченным. В конце сентября Муратов опубликовал колонку, в которой выступил в защиту главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Его, в свою очередь, в либеральных кругах невзлюбили после публичной защиты электронного голосования на прошедших выборах в Госдуму. Главные претензии к технологии: она не является прозрачной ни для наблюдателей, ни для избирателей, результаты не объявляли до 20 сентября, а после их объявления расклад голосования на участках, где побеждала оппозиция (в том числе с помощью технологии «Умного голосования»), резко изменился — в противоположную сторону.

Дмитрий Муратов получил премию мира за то, что не дал проклятый либералам распять своего друга Венедиктова после результатов электронного голосования — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) October 8, 2021

отдельный прикол: муратов защищает веника – ключевого функционера власти по выборам, на которых украли победу умного голосования – главной ставки и надежды навального. то есть вышел прям демонстративный плевок в лицо навальному, а не премия — оптика этики (@MorkvoTox) October 8, 2021

Только факты

- Муратов выпускает высер в защиту Венедиктова и ЭГ, против УГ

- Все инагенты, НГ (как и ЭМ) нет

- Нобелевская премия уходит Муратову

Плюс разговоры о продажности нобел комитета, и практика спойлерства. И огромные деньжищи у России, которая держит Навального в тюрьме — ❗Ольга Школина❗ (@OlgaShkolinaArh) October 8, 2021

На самом деле Муратов - конечно, крутейший. Но как же тупо, что вручение Нобелевки выпало на неделю его идиотских писем в поддержку Веника и вениковского электронного голосования — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) October 8, 2021

Если вам казалось, что после вручения нобелевской премии Обаме её невозможно превратить в ещё больший фарс, то Дмитрий Муратов готов распить с вами вискарик. — Михаил Светов (@msvetov) October 8, 2021

Кто-то по случаю ругает Муратова за поддержку Венедиктова, кто-то — упражняется в остроумии.



— Изя, Нобелевскую премию мира получил Дмитрий Муратов.

— Ничего себе... Неужели у них там тоже было электронное голосование и его курировал Венедиктов? — ТЁТЯ РОЗА (@Anakoyher) October 8, 2021

ИА «Панорама» выпустило по случаю очередную новостную шутку. Правда, не очень смешную.

⚡️Песков: «Без грамотной политики президента в сфере свободы слова Дмитрий Муратов не смог бы получать столь почётную награду» pic.twitter.com/nAHfQJGSr4 — ИА «Панорама» (@ia_panorama) October 8, 2021

В пропагандистских кругах царят другие настроения.

Бедный Муратов. Теперь навальянята его порвут на части, а сторонники Тихановской ещё и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 8, 2021

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и зам гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что «Нобелевская премия мира — одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться». Главный редактор RT, МИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян: «Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что «нобелевку» ему дали за это, а не как обычно. Поздравляю!» Негативно на новость отреагировала и часть сторонников Алексея Навального, которые полагают, что премию выдали не тому, а сам Муратов должен бы от нее отказаться.

Муратову, если есть совесть и честь, стоило бы отказаться.

Полное презрение Нобелевскому комитету.

Встали в один ряд с убийцами.

Муратов встанет рядом?#freeNavalny #свободуНавальному https://t.co/ZGnGy8qecF — Вера Федорова (@vera_of_dubna) October 8, 2021