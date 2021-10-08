Главред «Новой» о Нобелевке: Видел звонок из Норвегии, но посчитал это нежелательным звонком

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не ожидал, что ему присудят Нобелевскую премию мира.
«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё», — прокомментировал журналист это событие «Подъёму».
В Кремле уже поздравили Муратова: «Он последовательно работает по своим идеалам. Он талантлив. Он смел».
Как уже писала «Фонтанка», Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе. В комитете объявили, что они удостоены награды «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».