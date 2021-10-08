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Главред «Новой» о Нобелевке: Видел звонок из Норвегии, но посчитал это нежелательным звонком

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не ожидал, что ему присудят Нобелевскую премию мира.

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё», — прокомментировал журналист это событие «Подъёму».

В Кремле уже поздравили Муратова: «Он последовательно работает по своим идеалам. Он талантлив. Он смел».

Как уже писала «Фонтанка», Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе. В комитете объявили, что они удостоены награды «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

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Комментарии (4)

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Пусть публично покается и откажется от премии. Как Пастернак.
Dimitry Antonov
"В Кремле уже поздравили Муратова".
Это как понимать? Он там был на соответствующем событию мероприятии? И кто поздравил из местных кремлёвских обитателей?
NAFTALIN 2000-2036
звонок из-за границы в РФ может быть (и, скорее всего, является) от иностранного агента, с инструкциями. так что, аккуратней со звонками оттуда, лучше вообще претвориться ветошью и не отсвечивать. я в весеннем лесу пил берёзовый сок©
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