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    Экипажу затонувшего крейсера «Москва» пообещали продолжение службы

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    Фото: Минобороны России
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    В Севастополе с экипажем затонувшего ракетного крейсера «Москва» встретились главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота. Об этом 16 апреля сообщает Министерство обороны РФ.

    Минобороны России

    «В ходе встречи Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте. Также Главком ВМФ, встречаясь с военными моряками, сказал, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте», — отмечается в сообщении.

    В Петербурге 16 апреля также прошло мероприятие, посвящённое крейсеру.

    В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Позже в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. А вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: Минобороны России

    «Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

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