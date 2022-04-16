Экипажу затонувшего крейсера «Москва» пообещали продолжение службы

В Севастополе с экипажем затонувшего ракетного крейсера «Москва» встретились главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота. Об этом 16 апреля сообщает Министерство обороны РФ.
Минобороны России
«В ходе встречи Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте. Также Главком ВМФ, встречаясь с военными моряками, сказал, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте», — отмечается в сообщении.
В Петербурге 16 апреля также прошло мероприятие, посвящённое крейсеру.
В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Позже в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. А вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».