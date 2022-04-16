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    В Ленобласти из-под снега показались грибы на шишечке

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    2 комментария
    Фото: Марианна / «Грибы и Грибники СПб»
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    Петербургские грибники по традиции радуются не первоцветам, а «первогрибам». Не без удовольствия в соцстетях любители тихой охоты публикуют фото стробилюрусов — сапротрофов, растущих на шишках.

    Автор снимков пояснил, что они были сделаны в субботу, 16 апреля. «Первыми из-под снега появились... грибы! Проталины в грибных веснушках стробилюрусов!» — с восторгом отметила Марианна в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Стробилюрусы широко распространены в умеренном поясе Северного полушария. Произрастают они на зарытых шишках различных хвойных деревьев. Среди представителей этого рода есть как съедобные, так и не пригодные в пищу грибы.

    Фото: Марианна / «Грибы и Грибники СПб»

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    Комментарии (2)

    260965961
    Фонтанка, спасибо за просвещение!
    Daster
    Всегда думала, что это поганки, а оказывается не всегда)))
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