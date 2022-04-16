В Ленобласти из-под снега показались грибы на шишечке

Петербургские грибники по традиции радуются не первоцветам, а «первогрибам». Не без удовольствия в соцстетях любители тихой охоты публикуют фото стробилюрусов — сапротрофов, растущих на шишках.



Автор снимков пояснил, что они были сделаны в субботу, 16 апреля. «Первыми из-под снега появились... грибы! Проталины в грибных веснушках стробилюрусов!» — с восторгом отметила Марианна в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

