Оставить страшно, снять еще страшнее. В борьбу за чистоту фасадов вмешалась большая политика

Жалобы на Z-символику — в единичном исполнении — начали появляться на созданном для этого городском сайте. Чиновников заставляют бюрократически приравнять такие плакаты к объявлениям об открытии магазина ковров.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





17 марта Полина сообщила на портал «Наш Санкт-Петербург» о «незаконном размещении информационной конструкции на фасаде дома» в месте слияния улицы Ленина и Левашовского проспекта. 24 марта пришел промежуточный ответ от комитета по печати: «Для принятия мер в рамках действующего законодательства необходимо установить достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, нарушения законодательства». Что это значит? Адрес включат в план мониторинга ГКУ «Городская реклама и информация»: «В случае, если конструкция будет классифицирована как рекламная и установлена без разрешения комитета, владельцу рекламной конструкции будет направлено предписание о демонтаже». На это уйдет около месяца. Если владелец баннера не снимет его — предписание отправят уже собственнику дома.



Фото: фрагмент скриншота страницы сайта «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Если же конструкцию признают незаконным объектом для размещения информации, владельца будут привлекать к административной ответственности, постановление вынесут не позднее двух месяцев «со дня обнаружения правонарушения». В целом все не быстро: плановая дата мониторинга — 8 июня, а окончательного ответа — 7 октября.



Этот брандмауэр не впервые становится полем информационного сражения. Многие помнят, как год назад ровно на этом же месте появился портрет тогдашнего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова с надписью «Это наша победа!». Речь шла, скажем так, о другой победе, да и времена были более вегетарианские, но процедура-то с тех пор не изменилась. В прошлый раз от жалобы до принудительного демонтажа баннера прошел месяц.

Полина не одинока в своем стремлении навести порядок на фасадах без скидок на геополитику. У магазина Babylon на Малом проспекте Петроградской стороны тоже появилась понятная буква в понятных цветах, Денис распознал в ней несанкционированную вывеску. Ответ пока все тот же.

Фото: фрагмент скриншота страницы сайта «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Буквально в нескольких кварталах на Большой Пушкарской обнаружился еще один плакат. Владиславу зацепил именно он, а не вывеска «Стоматология» на уровне первого этажа.

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Замглавы комитета Ярославу Иванову, который во всех случаях значится ответственным контролером, есть о чем подумать, хотя до окончательного ответа еще несколько непредсказуемых месяцев. В помощь ему формальная логика процесса, которая едина и для политических высказываний, и для объявлений о ремонте рулевых реек. С Макаровым вот в свое время эта логика сработала. Но и позиции у спикера ЗакСа к тому времени были не такими прочными, даже на Петроградке.



Кстати, ситуация не исчерпывается одним районом. Вероятно, единственный доведенный до конца кейс на портале «Наш Санкт-Петербург» относится к дому на углу Вознесенского проспекта и набережной Фонтанки. Там не брандмауэр и не плакат — просто растянутый баннер на крыше.

Фото: фрагмент скриншота страницы сайта «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Пожаловались на него примерно в те же даты, что и на упомянутые выше адреса, однако уже 6 апреля комитет по печати сообщил, что конструкция отсутствует. О принудительном демонтаже ни слова.

Фото: фрагмент скриншота страницы сайта «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Возможно, сыграла другая ставка тех, кому этот плакат резал глаз. В одной из групп в соцсетях пользователь рассказал, что сообщил о транспаранте по номеру 112. По его словам, оператор вскинулся, когда услышал слово «мир», однако, услышав, что оно стоит в строчку со словом «русский», просто принял заявку. После этого был несколько напряженный разговор с участковым, обсуждение — согласован ли плакат с районом. К ночи сняли.



Как показывает практика, дело не обязательно в идеологии. Оставившие жалобы люди, судя по данным портала «Наш Санкт-Петербург», — активные жители, которые и ранее сообщали о коммунальных проблемах. Многих волнует вторжение в зону их частного — а то и приватного. С плакатами это менее заметно, но, например, когда на личных балконах вполне себе патриотически настроенные жители обнаруживали российский триколор, они высказывали вполне понятную претензию: «Мы ведь понятия не имеем, когда вывешивались эти флаги и сколько времени те, кто их вывешивал, могли наблюдать за нами через окно».