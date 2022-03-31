Несладко получилось. Фабрика из Ленобласти патентует Z-конфеты

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Как стало известно 47news, кондитерская фабрика «ФинТур» из посёлка Павлово-на-Неве Кировского района Ленобласти обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ с заявкой на регистрацию товарного знака в виде латинской литеры «Z». Под символом российской техники на Украине хештег и понятный девиз на кириллице: #СвоихНеБросаем. Фон ко всем смыслам — в цвете хаки.

Класс товарного знака говорит о том, что выпускать под милитари-патриотическим брендом можно вкусные, приятные вещи, что логично для кондитерского предприятия. На фабрике под Кировском уже почти два десятка лет готовят самые разнообразные конфеты, батончики, пастилу, мармелад, закатывают чернослив и курагу в шоколад.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Однако, как выяснил 47news, не хрумкать сладкоежкам патриотичной конфетой, не теребить в руках Z-фантик. Во всяком случае, в какой-то понятной перспективе. Как рассказала 47news владелец и директор «ФинТура» Татьяна Асланян, с заявкой на Z-конфету поспешил её менеджмент. — Татьяна Витальевна, что за сласти фабрика будет выпускать с литерой «Z»? — Регистрировать знак не собираемся. Даже если запатентуем, то продукцию с ним выпускать не будем. Это были планы коммерческого директора, он самостоятельно принимал решение. После посоветовался со мной. Я не сочла ход правильным, приняли решение подождать. — Цель хода — привлечь внимание к фабрике? — Наверное. — Как всё же своему коммерческому отделу вы объяснили отказа от идеи с «Z»? — Она не проработана до конца. Нужно это людям или нет? Кому-то нужно, кому-то больно. Мы не можем залезть в голову каждого покупателя. Ещё раз: если мы подали заявку на патент, то это не значит, что мы сможем запатентовать знак, а если запатентуем, то не значит, что будем выпускать под ним продукцию.

— Конфеты от «ФинТура» шли же и на Украину, и в США. Думаю, что с таким товарным знаком вас бы эти рынки не приняли? — Сейчас этого экспорта уже нет. Мы живём в России и делаем конфеты для России. Считаю, что наша продукция, как регионального производителя, должна быть во всех магазинах Ленобласти. Если бы была помощь государства, то было бы супер. — А на сайте написано, что у вас в Китае представитель.

— Месяц назад в Китай ещё отгружали. Сейчас всё поменялось. Как грузить, как платить? Сырьё-то всё импортное, оно в долларах идёт: жиры, какао-порошки, кокосовая стружка, краски, этикетки. Что такое конфеты? Это сахар, которого месяц нет. Мы до сих пор не можем нормальные цены получить. В магазинах он есть, а мы у перекупщиков тонну смогли купить по 95 рублей. А с сетями мы заключаем договоры, в них обозначена цена. Они не могут по щелчку поднять цены. Если же мы не выполняем контракт — штрафные санкции. То, что у нас с сырьём проблемы, сети не волнует. А кроме них, продавать некому. Все маленькие магазинчики закрылись, оптового звена нет.

Полностью текст Александра Калинина читайте на 47news. О том, кто еще и как именно зарабатывает на символах спецоперации на Украине, — читайте в материале «Фонтанки».