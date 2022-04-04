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    В Петербурге символы поддержки спецоперации и российские флаги разместили на общественном туалете

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    Общественный туалет у станции метро «Ломоносовская» в Петербурге «украсили» патриотическими символами. На входной двери и кассе появились буквы V и Z, российские флаги, а также георгиевская лента и лента Ленинградской Победы, передает корреспондент «Фонтанки» 4 марта.

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    Как рассказала кассир, она повесила на туалет символику по собственной инициативе. На вопрос о том, уместна ли такая локация для размещения лент, российских флагов и букв Z и V, женщина ответила так: «Думаю, да. Это моё личное мнение. У меня сразу тут висело!»

    Ранее «Фонтанка» писала, что в общественном туалете на Дворцовой площади сделали скидку в размере 50% для силовиков. Это решение было принято после того, как на площади появилось оцепление в связи с акциями протеста.

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