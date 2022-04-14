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    МИД РФ: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям

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    30 комментариев

    Вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. Об этом 14 апреля заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

    «Если смотреть на ситуацию с точки зрения коренных интересов народов, проживающих на севере Европы, нынешняя ситуация должна быть сохранена. В противном случае это серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежеланным последствиям, которых необходимо избегать», — сказал он.

    Как рассказал Грушко, Россия поддерживает дипломатические контакты с Финляндией и Швецией, однако они участвуют в антироссийской кампании и присоединились к санкциям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии обеспечивал высокий уровень безопасности этих государств и региона. Их вступление в НАТО означает радикальное изменение военно-политической ситуации.

    «Понятно, что у нас граница с Финляндией — 1300 км <…> мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми», — заявил Грушко.

    Ранее «Фонтанка» писала, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от безъядерного статуса Балтики из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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    Комментарии (30)

    266186220
    Я бы на месте шведов и финнов ускорился с вступлением в НАТО - не ровен час , Обнуленный уже читает соответствующие книжки по истории и подбирает необходимые формулировки для экстренного заявления.....
    Свободу Лёхе!
    Пора, всей Морквой, переезжать за Урал..)
    Вотэтода
    Эх... А ведь было когда то, что русский слон — лучший друг финского слона ((
    Впрочем, оттуда же - На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено.
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