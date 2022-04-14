МИД РФ: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям

«Если смотреть на ситуацию с точки зрения коренных интересов народов, проживающих на севере Европы, нынешняя ситуация должна быть сохранена. В противном случае это серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежеланным последствиям, которых необходимо избегать», — сказал он.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. Об этом 14 апреля заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС .

Как рассказал Грушко, Россия поддерживает дипломатические контакты с Финляндией и Швецией, однако они участвуют в антироссийской кампании и присоединились к санкциям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии обеспечивал высокий уровень безопасности этих государств и региона. Их вступление в НАТО означает радикальное изменение военно-политической ситуации.

«Понятно, что у нас граница с Финляндией — 1300 км <…> мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми», — заявил Грушко.

Ранее «Фонтанка» писала, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от безъядерного статуса Балтики из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

