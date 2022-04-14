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    Медведев поставил под сомнение безъядерный статус Балтики из-за возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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    16 комментариев

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от безъядерного статуса Балтики из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

    «Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят — что ж: «заметьте — не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», — написал Медведев 14 апреля в своем Telegram-канале.

    По его словам, нет смысла рассуждать о движении Финляндии и Швеции в НАТО из-за специальной военной операции на Украине. «Это не так. Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная», — считает зампред Совбеза.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО в июне 2022 года, Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в ближайшие несколько недель.

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    Комментарии (16)

    Leo.S
    Опять что ли накатил и понесло?
    Михаил Петров-Водкин
    Опять уговорился поменяться местами с вождём.
    AndrewBarsik
    В городе Санкт-Петербурге живёт (пока ещё) огромное количество замечательных людей: учёных, деятелей культуры и искусства, общественников, правозащитников, архитекторов, бизнесменов. Их мнение крайне редко можно "услышать" в крупных СМИ. А вот словесные испражнения каких-то фриков, вышедших в тираж, никому не интересных, ни на что не влияющих, публикуются каждый день.
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