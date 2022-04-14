Медведев поставил под сомнение безъядерный статус Балтики из-за возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО

«Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят — что ж: «заметьте — не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», — написал Медведев 14 апреля в своем Telegram-канале .

По его словам, нет смысла рассуждать о движении Финляндии и Швеции в НАТО из-за специальной военной операции на Украине. «Это не так. Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная», — считает зампред Совбеза.

Ранее «Фонтанка» писала, что Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО в июне 2022 года, Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в ближайшие несколько недель.