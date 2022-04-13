СМИ: Швеция планирует в июне подать заявку на вступление в НАТО

Премьер Швеции Магдалена Андерссон планирует подать заявку в НАТО в июне нынешнего года, руководство правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) приняло решение о вступлении страны в альянс. Об этом 13 апреля сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, это произойдет во время встречи НАТО в Мадриде 29–30 июня.

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение нескольких недель. «Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель», — заявила финский премьер-министр Санна Марин, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.