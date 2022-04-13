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    СМИ: Швеция планирует в июне подать заявку на вступление в НАТО

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    20 комментариев

    Премьер Швеции Магдалена Андерссон планирует подать заявку в НАТО в июне нынешнего года, руководство правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) приняло решение о вступлении страны в альянс. Об этом 13 апреля сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в партии.

    По данным издания, это произойдет во время встречи НАТО в Мадриде 29–30 июня.

    Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение нескольких недель. «Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель», — заявила финский премьер-министр Санна Марин, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Финляндия и Швеция готовы вступить в альянс, поскольку, по словам официальных лиц, Россия совершила «крупную стратегическую ошибку».

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    Комментарии (20)

    274573038
    ви нипаниемаете это другое.это многоходовка перевыигрышная.Скока деняк теперь они дадут за новое оружие.все идет по плану.
    Dpa
    А что остаётся делать, доверие подорвано, все хотят безопасности.
    Leo.S
    Все идет четко по плану. Или есть сомневающиеся?
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