Times: Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО в июне

Финляндия и Швеция, похоже, готовы вступить в НАТО уже этим летом, поскольку, по словам официальных лиц, Россия совершила «крупную стратегическую ошибку», пишет 11 апреля британская газета The Times.



По данным источников издания, Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, а следом за ней и Швеция.

«Вашингтон делает ставку на шаг, который <...> расширит западный альянс с 30 до 32 членов», что является прямым следствием спецоперации России на Украине, отмечается в публикации.



«Официальные представители США заявили, что членство обеих скандинавских стран в НАТО было «темой для разговоров и многочисленных встреч» во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых присутствовали Швеция и Финляндия. «Как это может быть чем-то иным, как не серьезной стратегической ошибкой Путина?» — сказал один высокопоставленный американский чиновник», — пишет The Times.

