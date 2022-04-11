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    Times: Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО в июне

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    Финляндия и Швеция, похоже, готовы вступить в НАТО уже этим летом, поскольку, по словам официальных лиц, Россия совершила «крупную стратегическую ошибку», пишет 11 апреля британская газета The Times.

    По данным источников издания, Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, а следом за ней и Швеция.

    «Вашингтон делает ставку на шаг, который <...> расширит западный альянс с 30 до 32 членов», что является прямым следствием спецоперации России на Украине, отмечается в публикации.

    «Официальные представители США заявили, что членство обеих скандинавских стран в НАТО было «темой для разговоров и многочисленных встреч» во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых присутствовали Швеция и Финляндия. «Как это может быть чем-то иным, как не серьезной стратегической ошибкой Путина?» — сказал один высокопоставленный американский чиновник», — пишет The Times.

    Напомним, 10 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что её страна готова быстро, в течение нескольких месяцев или недель, отказаться от энергоносителей из России, в том числе от нефти и газа.

    24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (41)

    267071061
    Лавры Украины не дают покоя соседям...
    vamingo
    "Это другое НАТО, этого мы не боимся!" (с) Усы...
    274602102
    Ну и отлично. С натовскими ракетами поблизости буду чувствовать себя спокойнее)
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