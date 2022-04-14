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    Еврокомиссия: Исполнение указа Путина об оплате за газ в рублях станет нарушением санкций

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    10 комментариев

    Европейский союз предупредил государства-члены, что требование президента РФ Владимира Путина о том, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы. Об этом 14 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила анализ указа Путина странам-членам, по словам источника, знакомого с этим вопросом. Оценка комиссии повышает ставки для энергетической безопасности Европы, поскольку Путин пригрозил прекратить поставки газа покупателям, которые не соблюдают указ», — говорится в публикации.

    Европейские правительства и компании всё ещё не могут понять, что означает указ Путина в практическом плане, пишет Bloomberg.

    «Новый процесс передаст полный контроль российскому государству через его Центральный банк над тем, когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательства, говорит источник. Это также дало бы России контроль над обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах. <...> Важно отметить, что этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на [спецоперацию] Москвы на Украине и применяемые к российскому правительству, его Центральному банку и их доверенным лицам», — отмечается в сообщении.

    Напомним, 31 марта Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

    В начале апреля сенат США принял законопроект о запрете импорта газа и нефти из России. А ЕС ввел эмбарго на уголь из РФ.

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    Комментарии (10)

    Dud
    Вот и вопрос - ПОЧЕМУ у них до сих пор есть газ????!!!
    Андрей К._5e4ce28835681
    То есть уже пора крантик закрывать? По расчетам еврокомиссии, Европке большие кранты наступят уже осенью. А может и раньше, если лето будет жаркое.
    Daster
    Когда же бесплатно перестанем газ им продавать в конце то концов
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