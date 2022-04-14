Еврокомиссия: Исполнение указа Путина об оплате за газ в рублях станет нарушением санкций

«Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила анализ указа Путина странам-членам, по словам источника, знакомого с этим вопросом. Оценка комиссии повышает ставки для энергетической безопасности Европы, поскольку Путин пригрозил прекратить поставки газа покупателям, которые не соблюдают указ», — говорится в публикации.

Европейский союз предупредил государства-члены, что требование президента РФ Владимира Путина о том, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы. Об этом 14 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Европейские правительства и компании всё ещё не могут понять, что означает указ Путина в практическом плане, пишет Bloomberg.



«Новый процесс передаст полный контроль российскому государству через его Центральный банк над тем, когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательства, говорит источник. Это также дало бы России контроль над обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах. <...> Важно отметить, что этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на [спецоперацию] Москвы на Украине и применяемые к российскому правительству, его Центральному банку и их доверенным лицам», — отмечается в сообщении.



Напомним, 31 марта Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

