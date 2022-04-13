    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, с-з

    768мм

    72%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Жена Медведчука потребовала освободить ее мужа и попросила помощи у Эрдогана

    1442
    5 комментариев

    Супруга задержанного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко записала обращения к президентам Украины и Турции. Видео опубликованы 13 апреля на ее YouTube канале.

    От Владимира Зеленского она потребовала «предпринять все необходимые действия» для «немедленного освобождения» ее мужа. «Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию, он всегда выступал за мир, диалог и согласие», – сказала Марченко.

    В адресованном к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану ролике Марченко, стоя в платке, попросила у него помощи. «12 апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. <…> Прошу вас, господин президент, использовать ваше влияние для спасания и освобождения моего мужа», – говорит на видео Марченко.

    О задержании народного депутата и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стало известно накануне. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.

    После новости о задержании президент Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что Медведчук не является гражданином России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции». По его словам, в Кремле также не знают, хочет ли политик сам участия Москвы в разрешении этой ситуации.

    Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

    По одному делу с Медведчуком проходят бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и экс-президент Петр Порошенко. Поводом для возбуждения дела стали поставки угля из Донецкой и Луганской Народных Республик.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Савва Морозов
    дык, уже пошла инфа, что в Мариуполе есть импортный женераль и его надо спасать. зеля должен, зарубежные хозяева не поймут, если он не обменяет.
    дикость, когда законопослушного и законноизбранного истерзают. демократия, не то, что мы - все тыблочники спокойно гуляют.
    суд неизбежен.
    Денеб
    Своих не бросаем? Ась?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний