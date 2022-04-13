Жена Медведчука потребовала освободить ее мужа и попросила помощи у Эрдогана

От Владимира Зеленского она потребовала «предпринять все необходимые действия» для «немедленного освобождения» ее мужа. «Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию, он всегда выступал за мир, диалог и согласие», – сказала Марченко.

В адресованном к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану ролике Марченко, стоя в платке, попросила у него помощи. «12 апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. <…> Прошу вас, господин президент, использовать ваше влияние для спасания и освобождения моего мужа», – говорит на видео Марченко.

О задержании народного депутата и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стало известно накануне. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.



После новости о задержании президент Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что Медведчук не является гражданином России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции». По его словам, в Кремле также не знают, хочет ли политик сам участия Москвы в разрешении этой ситуации.

